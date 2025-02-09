«Он немного меня удивил». Алькарас — о непростой победе над Хуркачем

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он обыграл представителя Польши 21-ю ракетку мира Хуберта Хуркача. Поединок завершился со счётом 6:4, 6:7, 6:3.

«Встреча с Хуркачем — это всегда битва. Он начал очень сильно, не делал ошибок и немного меня удивил. Когда я проигрывал 1:4 (0:40), старался сосредоточиться на своей подаче и быть агрессивным. Знал, что рано или поздно он немного сдаст… В конце концов, я рад, что смог выйти в свой первый финал в зале», — сказал Алькарас после матча.

Испанец впервые в карьере вышел в финал турнира в помещении. В матче за титул Роттердама Алькарас сыграет с восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.