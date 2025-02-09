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Хауме Мунар — Каспер Рууд, результат матча 8 февраля 2025, счет 1:2, полуфинал турнира в Далласе

Рууд на тай-брейке обыграл Мунара и вышел в финал турнира в Далласе
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Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в финал турнира в Далласе. В полуфинале он обыграл испанца Хауме Мунара со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:3).

Даллас. 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 23:10 МСК
Хауме Мунар
64
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 6 4
6 		2 7 7
         
Каспер Рууд
5
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Продолжительность встречи составила 2 час 31 минуту. За это время Рууд сделал четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету Мунара шесть эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести

Следующим соперником Рууда станет победитель пары Денис Шаповалов (Казахастан) – Томми Пол (США).

Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.

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