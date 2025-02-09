Денис Шаповалов обыграл Томми Пола в полуфинале турнира в Далласе

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в финал турнира в Далласе. В полуфинале он обыграл американца Томми Пола со счётом 7:5, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. За это время Шаповалов сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнта. На счету американца два эйса.

В финале турнира Шаповалов встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.