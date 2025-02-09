Денис Шаповалов обыграл Томми Пола в полуфинале турнира в Далласе
Поделиться
Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в финал турнира в Далласе. В полуфинале он обыграл американца Томми Пола со счётом 7:5, 6:3.
Даллас. 1/2 финала
09 февраля 2025, воскресенье. 02:25 МСК
54
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
9
Томми Пол
Т. Пол
Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. За это время Шаповалов сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнта. На счету американца два эйса.
В финале турнира Шаповалов встретится с норвежцем Каспером Руудом.
Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.
Комментарии
- 9 февраля 2025
-
04:02
-
01:40
-
00:58
-
00:34
-
00:19
-
00:04
- 8 февраля 2025
-
23:52
-
23:35
-
22:58
-
22:48
-
21:38
-
20:53
-
20:32
-
20:00
-
18:51
-
18:39
-
18:32
-
18:24
-
18:04
-
17:45
-
16:49
-
15:44
-
15:15
-
14:26
-
14:26
-
13:29
-
13:12
-
13:01
-
12:39
-
12:19
-
12:07
-
12:00
-
11:48
-
11:30
-
11:30