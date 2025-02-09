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Денис Шаповалов — Томми Пол, результат матча 9 февраля 2025, счет 2:0, полуфинал турнира в Далласе

Денис Шаповалов обыграл Томми Пола в полуфинале турнира в Далласе
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Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в финал турнира в Далласе. В полуфинале он обыграл американца Томми Пола со счётом 7:5, 6:3.

Даллас. 1/2 финала
09 февраля 2025, воскресенье. 02:25 МСК
Денис Шаповалов
54
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Томми Пол
9
США
Томми Пол
Т. Пол

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. За это время Шаповалов сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнта. На счету американца два эйса.

В финале турнира Шаповалов встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.

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