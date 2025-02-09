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15-летняя школьница из Индии дошла до полуфинала турнира WTA-125 в Мумбае

15-летняя школьница из Индии дошла до полуфинала турнира WTA-125 в Мумбае
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15-летняя индийская теннисистка Раджешваран Ревати дошла до полуфинала турнира категории WTA-125 L&T Mumbai Open. Она стала первым игроком 2009 года рождения, вышедшим в полуфинал основной сетки на турнирах такого уровня.

Раджешваран Ревати начинала турнир в Мумбае с квалификационного раунда. В основной сетке она обыграла белоруску Ирину Шиманович (6:4, 6:1), экс-игрока топ-50 Зарину Дияс из Казахстана (6:3, 3:2 — отказ) и японку Мэи Ямагути (6:4, 3:6, 6:2).

В матче за выход в финал соревнований в Индии Раджешваран Ревати в двух сетах уступила 117-й ракетке мира швейцарской теннисистке Хиль Тайхман — 3:6, 1:6.

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