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Белинда Бенчич взяла на церемонию награждения в Абу-Даби девятимесячную дочь Беллу

Белинда Бенчич взяла на церемонию награждения в Абу-Даби девятимесячную дочь Беллу
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157-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, ставшая победительницей турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), взяла на цермонию награждения свою девятимесячную дочь Беллу.

Кадр из трансляции

Кадр из трансляции

В субботу, 8 февраля, Бенчич в финале турнира в Абу-Даби обыграла 51-ю ракетку мира американку Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:1.

Абу-Даби. Финал
08 февраля 2025, суббота. 16:10 МСК
Белинда Бенчич
157
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 1
         
Эшлин Крюгер
51
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

Напомним, швейцарская теннисистка стала матерью в апреле прошлого года. Это её первый титул после декретного отпуска. 27-летняя Бенчич — чемпионка Олимпийских игр — 2020 в одиночном разряде, победительница 11 турниров WTA (девяти из них — в одиночном разряде).

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