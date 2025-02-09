Белинда Бенчич взяла на церемонию награждения в Абу-Даби девятимесячную дочь Беллу

157-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, ставшая победительницей турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), взяла на цермонию награждения свою девятимесячную дочь Беллу.

Кадр из трансляции

В субботу, 8 февраля, Бенчич в финале турнира в Абу-Даби обыграла 51-ю ракетку мира американку Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:1.

Напомним, швейцарская теннисистка стала матерью в апреле прошлого года. Это её первый титул после декретного отпуска. 27-летняя Бенчич — чемпионка Олимпийских игр — 2020 в одиночном разряде, победительница 11 турниров WTA (девяти из них — в одиночном разряде).