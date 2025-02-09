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«Она была моим грозным оружием». Денис Шаповалов — о подаче на турнире ATP-500 в Далласе

«Она была моим грозным оружием». Денис Шаповалов — о подаче на турнире ATP-500 в Далласе
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54-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов высказался о своей подаче после победы в полуфинальном матче с американцем Томми Полом (7:5, 6:3) на турнире категории ATP-500 в Далласе.

Даллас. 1/2 финала
09 февраля 2025, воскресенье. 02:25 МСК
Денис Шаповалов
54
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Томми Пол
9
США
Томми Пол
Т. Пол

«Это определённо было моим грозным оружием. Я хорошо подавал на турнире в Белграде [в ноябре] и немного сбился с ритма после того, как подхватил желудочный вирус в Гонконге. Я рад, что смог поправиться и на этой неделе подавал и играл исключительно хорошо. Это помогло мне выпутаться из многих неприятностей на этой неделе», — приводит слова канадца пресс-служба ATP.

В финале турнира в Далласе Шаповалов встретится с пятой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.

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