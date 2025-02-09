«Она была моим грозным оружием». Денис Шаповалов — о подаче на турнире ATP-500 в Далласе
Поделиться
54-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов высказался о своей подаче после победы в полуфинальном матче с американцем Томми Полом (7:5, 6:3) на турнире категории ATP-500 в Далласе.
Даллас. 1/2 финала
09 февраля 2025, воскресенье. 02:25 МСК
54
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
9
Томми Пол
Т. Пол
«Это определённо было моим грозным оружием. Я хорошо подавал на турнире в Белграде [в ноябре] и немного сбился с ритма после того, как подхватил желудочный вирус в Гонконге. Я рад, что смог поправиться и на этой неделе подавал и играл исключительно хорошо. Это помогло мне выпутаться из многих неприятностей на этой неделе», — приводит слова канадца пресс-служба ATP.
В финале турнира в Далласе Шаповалов встретится с пятой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 февраля 2025
-
11:32
-
11:00
-
10:45
-
10:31
-
10:17
-
09:43
-
09:31
-
09:30
-
04:02
-
01:40
-
00:58
-
00:34
-
00:19
-
00:04
- 8 февраля 2025
-
23:52
-
23:35
-
22:58
-
22:48
-
21:38
-
20:53
-
20:32
-
20:00
-
18:51
-
18:39
-
18:32
-
18:24
-
18:04
-
17:45
-
16:49
-
15:44
-
15:15
-
14:26
-
14:26
-
13:29
-
13:12