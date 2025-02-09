«Она была моим грозным оружием». Денис Шаповалов — о подаче на турнире ATP-500 в Далласе

54-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов высказался о своей подаче после победы в полуфинальном матче с американцем Томми Полом (7:5, 6:3) на турнире категории ATP-500 в Далласе.

«Это определённо было моим грозным оружием. Я хорошо подавал на турнире в Белграде [в ноябре] и немного сбился с ритма после того, как подхватил желудочный вирус в Гонконге. Я рад, что смог поправиться и на этой неделе подавал и играл исключительно хорошо. Это помогло мне выпутаться из многих неприятностей на этой неделе», — приводит слова канадца пресс-служба ATP.

В финале турнира в Далласе Шаповалов встретится с пятой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.