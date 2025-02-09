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Каспер Рууд высказался о своём везении в матче с 64-й ракеткой мира в полуфинале Далласа

Каспер Рууд высказался о своём везении в матче с 64-й ракеткой мира в полуфинале Далласа
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Пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над испанцем Хауме Мунаром (6:2, 2:6, 7:6 (7:3) в полуфинале турнира категории ATP-500 в Далласе.

Даллас. 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 23:10 МСК
Хауме Мунар
64
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 6 4
6 		2 7 7
         
Каспер Рууд
5
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Во втором и третьем сетах Хауме прибавил. В первом сете я контролировал ситуацию, начал очень хорошо. Он вроде как загорелся, а я сыграл немного неудачно. Я немного переборщил с правильной игрой, но просто допустил невынужденные ошибки.

В третьей партии было несколько очень близких геймов. Типичный брейк-брейк один на один при счёте 4:4, и он подаёт на матч при 5:4. Я знаю, каково это — когда тебе приходится туго. Ты вроде как видишь финишную черту в нескольких розыгрышах перед собой, а потом как бы спотыкаешься. Мне повезло, что сегодня я оказался на выигрышной стороне», — приводит слова норвежца пресс-служба ATP.

В матче за титул на турнире в Далласе Рууд встретится с 54-й ракеткой мира канадцем Денисом Шаповаловым, обыгравшим в полуфинале действующего чемпиона соревнований американца Томми Пола.

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