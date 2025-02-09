«Она очень сильный противник». Лючия Бронцетти — о финале с Потаповой в Клуж-Напоке

72-я ракетка мира итальянская теннисистка Лючия Бронцетти поделилась ожиданиями от предстоящего матча с россиянкой Анастасией Потаповой в финале хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).
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«Когда вы играете против неё, матчи всегда очень напряжённые, она очень сильный противник. Думаю, что я стала лучше как игрок с тех пор, как мы встретились с ней в последний раз, и поэтому я буду биться изо всех сил. Мы подготовим игру с моим тренером и посмотрим, что произойдёт», — сказала Бронцетти после полуфинального матча с Катержиной Синяковой из Чехии (4:0, отказ).
Потапова и Бронцетти провели между собой четыре матча на турнирах WTA. Во всех встречах победу праздновала российская теннисистка. Матч за титул чемпионки турнира в Клуж-Напоке состоится сегодня, 9 февраля, и начнётся не ранее 18:00 мск.
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