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«Она очень сильный противник». Лючия Бронцетти — о финале с Потаповой в Клуж-Напоке

«Она очень сильный противник». Лючия Бронцетти — о финале с Потаповой в Клуж-Напоке
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72-я ракетка мира итальянская теннисистка Лючия Бронцетти поделилась ожиданиями от предстоящего матча с россиянкой Анастасией Потаповой в финале хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Клуж-Напока. Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Анастасия Потапова
32
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Лючия Бронцетти
72
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

«Когда вы играете против неё, матчи всегда очень напряжённые, она очень сильный противник. Думаю, что я стала лучше как игрок с тех пор, как мы встретились с ней в последний раз, и поэтому я буду биться изо всех сил. Мы подготовим игру с моим тренером и посмотрим, что произойдёт», — сказала Бронцетти после полуфинального матча с Катержиной Синяковой из Чехии (4:0, отказ).

Потапова и Бронцетти провели между собой четыре матча на турнирах WTA. Во всех встречах победу праздновала российская теннисистка. Матч за титул чемпионки турнира в Клуж-Напоке состоится сегодня, 9 февраля, и начнётся не ранее 18:00 мск.

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