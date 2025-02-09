Анастасия Потапова — Лючия Бронцетти: во сколько начало, где смотреть финал в Клуж-Напоке

Сегодня, 9 февраля, на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) состоится финальный матч между 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой и итальянкой Лючией Бронцетти, занимающей 72-ю строчку в рейтинге WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Лючия Бронцетти, который начнётся не ранее 18:00 мск.

В России общедоступная трансляция финала Потапова — Бронцетти не запланирована. Посмотреть матч можно в тематических группах в социальных сетях.

Соревнования в Румынии проходят с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.