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Анастасия Потапова — Лючия Бронцетти: текстовая онлайн-трансляция финала в Клуж-Напоке

Анастасия Потапова — Лючия Бронцетти: текстовая онлайн-трансляция финала в Клуж-Напоке
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Сегодня, 9 февраля, на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) состоится финальный матч между 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой и итальянкой Лючией Бронцетти, занимающей 72-ю строчку в рейтинге WTA.

Клуж-Напока. Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Анастасия Потапова
32
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Лючия Бронцетти
72
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Лючия Бронцетти, который начнётся не ранее 18:00 мск.

Потапова и Бронцетти провели между собой четыре матча на турнирах WTA. Во всех встречах победу праздновала российская теннисистка.

Соревнования в Румынии проходят с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.

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