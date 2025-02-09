Анастасия Потапова — Лючия Бронцетти: история противостояния перед финалом в Клуж-Напоке

Сегодня, 9 февраля, на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) состоится финальный матч между 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой и итальянкой Лючией Бронцетти, занимающей 72-ю строчку в рейтинге WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Лючия Бронцетти, который начнётся не ранее 18:00 мск.

Потапова и Бронцетти провели между собой четыре матча на турнирах WTA. Во всех встречах победу праздновала российская теннисистка.

Потапова — Бронцетти. История личных встреч: