Анастасия Потапова — Лючия Бронцетти: история противостояния перед финалом в Клуж-Напоке
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Сегодня, 9 февраля, на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) состоится финальный матч между 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой и итальянкой Лючией Бронцетти, занимающей 72-ю строчку в рейтинге WTA.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Лючия Бронцетти, который начнётся не ранее 18:00 мск.
Клуж-Напока. Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
32
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
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72
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Потапова и Бронцетти провели между собой четыре матча на турнирах WTA. Во всех встречах победу праздновала российская теннисистка.
Потапова — Бронцетти. История личных встреч:
- 11.07.2022. WTA-250. Лозанна, грунт. Первый круг: Потапова — Бронцетти — 6:2, 3:6, 6:4.
- 07.02.2023. WTA-500. Линц, хард. Первый круг: Потапова — Бронцетти — 2:6, 6:3, 6:4.
- 20.02.2024. WTA-1000. Дубай, хард. Второй круг: Потапова — Бронцетти — 6:0, 6:3.
- 19.06.2024. WTA-250. Бирмингем, трава. Второй круг: Потапова — Бронцетти — 6:3, 7:5.
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