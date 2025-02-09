«Не трогай это». Мария Шарапова показала, как сходила в арт-галерею с сыном и возлюбленным

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях фото семейного похода в арт-галерею. Её сопровождали возлюбленный – британский миллионер Алекс Гилкс – и сын Теодор.

«День в галерее с ребёнком 2,5 лет:

«Не трогай это»;

«Не трогай это»;

«Не трогай это», — подписала снимки Шарапова.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.