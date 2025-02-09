Мирра Андреева — Кэти Волынец: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Дохе

Сегодня, 9 февраля, в Дохе (Катар) пройдёт матч первого круга турнира категории WTA-1000 между 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и Кэти Волынец из США, занимающей 68-ю строчку в мировом рейтинге.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева – Кэти Волынец в первом круге турнира в Дохе, который начнётся не ранее 17:00 мск.

Андреева и Волынец провели между собой одну игру на турнирах уровня WTA. В прошлом году в первом круге хардового «тысячника» в Индиан-Уэллсе американка одержала победу со счётом 7:5, 7:5.

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.