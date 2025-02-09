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Александрова — Радукану: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Дохе

Александрова — Радукану: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Дохе
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Сегодня, 9 февраля, в Дохе (Катар) пройдёт матч первого круга турнира категории WTA-1000 между 25-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой и Эммой Радукану из Великобритании, занимающей 56-ю строчку в мировом рейтинге.

Доха (ж). 1-й круг
09 февраля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Не начался
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Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерина Александрова – Эмма Радукану в первом круге турнира в Дохе, который начнётся не ранее 18:30 мск.

Александрова и Радукану провели между собой одну игру на турнирах уровня WTA. В первом круге Australian Open — 2025 британка одержала победу со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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