Александрова — Радукану: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Дохе

Сегодня, 9 февраля, в Дохе (Катар) пройдёт матч первого круга турнира категории WTA-1000 между 25-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой и Эммой Радукану из Великобритании, занимающей 56-ю строчку в мировом рейтинге.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерина Александрова – Эмма Радукану в первом круге турнира в Дохе, который начнётся не ранее 18:30 мск.

Александрова и Радукану провели между собой одну игру на турнирах уровня WTA. В первом круге Australian Open — 2025 британка одержала победу со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.