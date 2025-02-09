«Некоторые игроки такие фальшивые и неуважительные». Бабош — после матча с Остапенко

Венгерская теннисистка Тимя Бабош негативно высказалась, предположительно, о Елене Остапенко из Латвии после матча между ними в четвертьфинале парного разряда турнира WTA-500 в Абу-Даби. Спортсменка из Венгрии в дуэте с американкой Николь Меличар-Мартинес уступила Остапенко, выступавшей в паре с австралийкой Эллен Перес (4:6, 4:6).

«Некоторые игроки такие фальшивые и неуважительные. Мне всё равно, как они играют или хорошо бьют по мячу, им просто нужно уважение и манеры», — написала Бабош на своей странице в соцсетях.

Напарница латвийской теннисистки Эллен Перес попыталась разрядить обстановку, объяснив ситуацию в своём аккаунте: «Во время одной из смен сторон Ники и Тимя собирались пройти первыми, но Елена опередила их, что заставило Тимю остановиться и подождать. Когда мы перешли на другую сторону, Тимя сказала: «Да, пожалуйста». Вот и всё, честно».

Остапенко и Перес впоследствии выиграли турнир в Абу-Даби, победив в финале французско-китайский дуэт Кристина Младенович/Чжан Шуай со счётом 6:2, 6:1.