Де Минор забавно отреагировал на пост Бултер о взаимосвязи материнства с титулами

Британская теннисистка Кэти Бултер разместила пост в социальных сетях о взаимосвязи замужества и материнства с победами на турнирах. По всей видимости, на это её вдохновила олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич, которая ранее завоевала первый титул после рождения дочери.
«Выходишь замуж = выигрываешь «Шлем».
Рожаешь ребёнка = выигрываешь «пятисотник», — написала Бултер.
На её пост забавно отреагировал восьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор, который является женихом Кэти.
«Хочешь поделиться со мной какими-то идеями???» — написал Алекс в комментариях, добавив эмодзи «смех до слёз».
Сегодня, 9 февраля, де Минор в матче за титул чемпиона соревнований в Роттердаме сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
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Напомним, Алекс де Минор и Кэти Бултер объявили о своей помолвке в конце декабря прошлого года. Теннисисты вместе с 2020 года.
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