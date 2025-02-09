Де Минор забавно отреагировал на пост Бултер о взаимосвязи материнства с титулами

Британская теннисистка Кэти Бултер разместила пост в социальных сетях о взаимосвязи замужества и материнства с победами на турнирах. По всей видимости, на это её вдохновила олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич, которая ранее завоевала первый титул после рождения дочери.

«Выходишь замуж = выигрываешь «Шлем».

Рожаешь ребёнка = выигрываешь «пятисотник», — написала Бултер.

На её пост забавно отреагировал восьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор, который является женихом Кэти.

«Хочешь поделиться со мной какими-то идеями???» — написал Алекс в комментариях, добавив эмодзи «смех до слёз».

Сегодня, 9 февраля, де Минор в матче за титул чемпиона соревнований в Роттердаме сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Напомним, Алекс де Минор и Кэти Бултер объявили о своей помолвке в конце декабря прошлого года. Теннисисты вместе с 2020 года.