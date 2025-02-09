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Алибек Качмазов проиграл 154-й ракетке мира на старте квалификации турнира в Марселе

Алибек Качмазов проиграл 154-й ракетке мира на старте квалификации турнира в Марселе
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190-я ракетка мира российский теннисист Алибек Качмазов не смог выйти в основную сетку хардового турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В первом круге квалификации он проиграл представителю Словакии Лукашу Клейну (154-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:7 (3:7).

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Качмазов выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету его соперника девять эйсов, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Словацкий теннисист в матче за выход в основную сетку Марселя сыграет с победителем матча Маттео Джиганте (Италия) — Уго Гренье (Франция).

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