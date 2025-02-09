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Диана Шнайдер сенсационно уступила 90-й ракетке мира на старте турнира в Дохе

Диана Шнайдер сенсационно уступила 90-й ракетке мира на старте турнира в Дохе
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На стартовавшем в Дохе (Катар) хардовом турнире категории WTA-1000 завершился матч первого круга между 13-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и Алисией Паркс из США, занимающей 90-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча закончилась поражением Шнайдер в двух сетах — 4:6, 6:7 (2:7).

Доха (ж). 1-й круг
09 февраля 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Алисия Паркс
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 2
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету её соперницы по семь эйсов и двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Отметим, что Паркс пробилась в основную сетку через квалификацию, обыграв в финальном матче предварительного раунда россиянку Полину Кудерметову.

Соперницей Паркс во втором круге соревнований в Дохе станет победительница американского противостояния между 51-й ракеткой мира Эшлин Крюгер и Софьей Кенин, получившей уайлд-кард на турнир в Катаре.

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Календарь турнира в Дохе
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