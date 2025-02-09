Диана Шнайдер сенсационно уступила 90-й ракетке мира на старте турнира в Дохе

На стартовавшем в Дохе (Катар) хардовом турнире категории WTA-1000 завершился матч первого круга между 13-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и Алисией Паркс из США, занимающей 90-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча закончилась поражением Шнайдер в двух сетах — 4:6, 6:7 (2:7).
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Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету её соперницы по семь эйсов и двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Отметим, что Паркс пробилась в основную сетку через квалификацию, обыграв в финальном матче предварительного раунда россиянку Полину Кудерметову.
Соперницей Паркс во втором круге соревнований в Дохе станет победительница американского противостояния между 51-й ракеткой мира Эшлин Крюгер и Софьей Кенин, получившей уайлд-кард на турнир в Катаре.
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