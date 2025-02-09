Анна Калинская проиграла 98-й ракетке мира в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе

18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В первом круге она в трёх сетах уступила 98-й ракетке мира представительнице Испании Кристине Букше — 7:6 (7:3), 5:7, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 49 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Соперницей Букши во втором круге соревнований в Дохе станет победительница матча Элисе Мертенс (Бельгия) — Клара Таусон (Дания).