Анна Калинская проиграла 98-й ракетке мира в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе
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18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В первом круге она в трёх сетах уступила 98-й ракетке мира представительнице Испании Кристине Букше — 7:6 (7:3), 5:7, 4:6.
Доха (ж). 1-й круг
09 февраля 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
2 : 1
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|3
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|7
|6
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|5
|4
Анна Калинская
А. Калинская
Матч продолжался 2 часа 49 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 13.
Соперницей Букши во втором круге соревнований в Дохе станет победительница матча Элисе Мертенс (Бельгия) — Клара Таусон (Дания).
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