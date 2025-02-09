Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская проиграла 98-й ракетке мира в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе

Анна Калинская проиграла 98-й ракетке мира в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе
Комментарии

18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В первом круге она в трёх сетах уступила 98-й ракетке мира представительнице Испании Кристине Букше — 7:6 (7:3), 5:7, 4:6.

Доха (ж). 1-й круг
09 февраля 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		7 6
7 7 		5 4
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Матч продолжался 2 часа 49 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Соперницей Букши во втором круге соревнований в Дохе станет победительница матча Элисе Мертенс (Бельгия) — Клара Таусон (Дания).

Сетка турнира в Дохе
Календарь турнира в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android