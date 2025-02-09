Арина Соболенко: в детстве я была не от мира сего, неловкой, некомфортной

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала об особенностях своего поведения в детстве.

— Арина, с кем ты в детстве фотографировалась или хотела бы?

— Никогда ни с кем.

— Даже со звёздами кино?

— (Мотает головой). Нет, вообще, я была какая-то такая, не от мира сего (улыбается).

— Ну, есть такие.

— Ну я была неловкой, некомфортной. Как будто бы я сама себя унижала, подбегая и фоткаясь, — сказала Соболенко на YouTube-канале «Всем теннис с Павлом Кислым».

26-летняя Соболенко в данный момент находится в Дохе (Катар), где с 9 по 15 февраля пройдёт турнир WTA-1000. Арина впервые выйдет на корт после поражения в финале Australian Open — 2025.