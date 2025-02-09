Анастасия Потапова снялась с турнира WTA-1000 в Дохе. Её заменит другая россиянка

32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова отказалась от участия в хардовом турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар), который пройдёт с 9 по 15 февраля. В первом круге Qatar Open — 2025 она должна была встретиться с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

В этом матче и на турнире Потапову заменит ещё одна представительница России, лаки-лузер Полина Кудерметова, проигравшая в финале квалификации в Дохе американке Алисии Паркс.

Сегодня, 9 февраля, Потапова сыграет с 72-й ракеткой мира итальянкой Лючией Бронцетти в финале хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Лючия Бронцетти, который начнётся не ранее 18:00 мск.