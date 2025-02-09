«Пошёл ты!» Арина Соболенко высказалась о словах Давыденко про равные призовые

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко резко отреагировала на слова Николая Давыденко о том, что женщины не заслуживают равных призовых. В декабре 2024 года он сказал, что равные призовые для мужчин и женщин на турнирах «Большого шлема» – явление несправедливое из-за разных нагрузок.

«Пошёл ты, Давыденко! (сказала на английском и показала средние пальцы). Ну а что? Как он может такое говорить? (смотрит на свою команду).

Фото: скриншот из YouTube-канала «Всем теннис с Павлом Кислым».

Хорошо, мы должны согласиться, что мужской уровень всегда будет выше только из-за физических данных. Но это не значит, что женщины не работают так же, как мужчины. И я думаю, что мы жертвуем гораздо больше, чем в мужском теннисе», — сказала Соболенко на YouTube-канале «Всем теннис с Павлом Кислым».