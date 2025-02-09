«Я не сделала ничего плохого». Арина Соболенко — о поражении от Киз в финале АО-2025

Победительница трёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась воспоминаниями о финальном матче Australian Open — 2025 против американки Мэдисон Киз (3:6, 6:2, 5:7).

«Это был очень сложный матч. Я ещё неделю вспоминала о нём. Честно говоря, оглядываясь назад и думая о тех двух проигранных геймах в решающем сете, я не сделала ничего плохого, она просто играла изо всех сил, и это был её день, мне не о чем сожалеть. Думаю, что сейчас я полностью восстановилась после того тяжёлого матча», — сказала Соболенко на пресс-конференции в Дохе.

На следующей неделе Соболенко примет участие в турнире категории WTA-1000 в Дохе. Свой первый матч белоруска проведёт во втором круге, в котором сыграет с победительницей встречи между россиянкой Екатериной Александровой и Эммой Радукану из Великобритании.