«Мы делаем то же самое и рожаем детей». Соболенко и Бадоса обсудили тему равных призовых

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 10-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса подробно высказались о спорах касательно равных призовых у мужчин и женщин.

Бадоса: Я считаю, что спорт давным-давно был создан для мужчин. Но это было очень давно. Сотни лет назад. Но я думаю, сейчас мы живём в другом веке. И спорт, и жизнь так сильно изменились.

Соболенко: Это правда.

Бадоса: Для меня жертвы, которые приносят женщины, просто невероятны. И дело даже не в этом. Я хочу поговорить о теннисе. Женский теннис сейчас так интересен. Вы можете видеть, как человек, который находится рядом со мной (Соболенко), подаёт под 200 км в час и бьёт быстрее, чем мужчины.

Соболенко: Ты называешь меня мужчиной сейчас или что? (Смеётся.)

Бадоса: Я называю тебя лучшей. И теперь женский тур такое развлечение. Так что думаю, что сейчас все равны. Ладно. «Шлемы»… Они играют пять сетов. Я согласна, они прилагают больше усилий, может быть. Но в течение года на 90% мы делаем те же вещи. И рожаем детей, чего они никогда не сделают.

Соболенко: Даже если говорить о пяти сетах на ТБШ, как будто мы просто физически не сможем это выдержать.

Бадоса: Именно это я и хотела сказать. Ещё менструации. Как ты справляешься с ними? Я очень плохо.

Соболенко: Каждый месяц эмоциональные американские горки.

Бадоса: Эмоции и боль. И даже при травмах. Так что, думаю, есть много вещей, которые, как мне кажется, мы не анализируем в тот момент, когда говорим. Равны, не равны. В это замешано много всего. Но если перейти к поверхностным вещам, думаю, женский теннис сейчас просто невероятен.

Соболенко: Я бы выбрала женщин, потому что никогда не знаешь, что произойдёт… И так много эмоций.

Бадоса: Главный вопрос в том, что, когда вы смотрите фильм, вы хотите знать, чем он закончится? Или нет? Конечно, вы не хотите знать. В женском теннисе всё непредсказуемо.

Соболенко: Так что приходите на наши игры.

Бадоса: В мужском теннисе ты всегда знаешь… Окей… Рафа, Джокович, Роджер. У женщин ты не знаешь, что произойдёт в каждом матче. Надеюсь, ты (Соболенко) начнёшь проигрывать, чтобы было интереснее, — сказали Соболенко и Бадоса на YouTube-канале «Всем теннис с Павлом Кислым».