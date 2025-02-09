Арина Соболенко рассказала, какую цель преследует, участвуя в турнирах на Ближнем Востоке

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что рассматривает участие в турнирах WTA-1000 на Ближнем Востоке как этап подготовки к «тысячникам» в Майами и Индиан-Уэллсе.

«Расписание на самом деле довольно жёсткое. Особенно если вы дойдёте до финала Открытого чемпионата Австралии, тогда у вас не будет много времени на восстановление и подготовку к этим крупным соревнованиям.

Я думаю, что эти два турнира станут для меня подготовкой к Майами и Индиан-Уэллсу и я постараюсь здесь улучшить свой теннис и вывести его на новый уровень», — сказала Соболенко на пресс-конференции в Дохе.

На следующей неделе Соболенко примет участие в турнире категории WTA-1000 в Дохе. Свой первый матч белоруска проведёт во втором круге, в котором сыграет с победительницей встречи между россиянкой Екатериной Александровой и Эммой Радукану из Великобритании. С 16 по 22 февраля пройдёт хардовый «тысячник» в Дубае (ОАЭ).