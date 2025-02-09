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Бадоса: Соболенко — женщина с огромным сердцем, которая не боится говорить, что думает

Бадоса: Соболенко — женщина с огромным сердцем, которая не боится говорить, что думает
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10-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса описала свою подругу – трёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

«Она женщина с огромным сердцем. Очень добрая и милая. Но больше всего мне нравится её сильный характер, индивидуальность, она борец. И я думаю, что она вдохновляет меня как сильная женщина, которая прошла через многое. И она всегда находит выход. В тяжёлые моменты она разберётся со всем. Думаю, в тяжёлые моменты в ней ещё больше силы и мощи. Поэтому, зная её изнутри и снаружи, на корте и вне корта, я думаю, она большой плюшевый мишка и одновременно тигр. Такая комбинация. Я чувствую себя немного похожей на неё, у меня такой же характер.

Она весёлая, она не боится говорить то, что думает. Я люблю честных людей. Она такая какая есть», — сказала Бадоса на YouTube-канале «Всем теннис с Павлом Кислым».

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