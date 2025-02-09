Арина Соболенко раскрыла, что ей не нравится во взаимодействии с фанатами

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что ей не нравится в общении с фанатами.

«Я не люблю, когда подбегают и как будто молят об этой фотографии, я чувствую себя очень плохим человеком. Мне некомфортно. А так – я, конечно, сфоткаюсь», — сказала Соболенко на YouTube-канале «Всем теннис с Павлом Кислым».

26-летняя Арина Соболенко в данный момент находится в Дохе (Катар), где с 9 по 15 февраля пройдёт турнир WTA-1000. Арина впервые выйдет на корт после поражения в финале Australian Open — 2025 от американки Мэдисон Киз.