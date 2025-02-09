Райлли Опелку могут наказать за неуважительные высказывания о судье в интервью

145-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка может получить санкции за оскорбления судьи Грега Алленсворта после матча второго круга на турнире ATP-500 в Далласе (США).

По ходу встречи с Кэмероном Норри Опелка в решающем сете прервал игру и обратился к зрителю, который, по его мнению, мешал ему. За это судья лишил американца очка. В интервью Опелка назвал Алленсворта «худшим судьёй в туре».

«Громкие оскорбления в адрес зрителей являются явным нарушением правил ATP. В таких случаях судья обязан принять соответствующие меры, независимо от счёта матча. ATP рассмотрит послематчевые комментарии господина Опелки в рамках своей стандартной дисциплинарной процедуры», — приводит слова представителей ATP Tennis.com.