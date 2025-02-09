Швёнтек: я и Соболенко — то, чего WTA некоторое время не хватало. Болельщики в восторге

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о соперничестве с белоруской Ариной Соболенко.

— Приятно иметь такого великолепного спортсмена в качестве соперника, потому что мы обе подталкиваем друг друга. И мы обе создаём отличное развлечение, когда играем друг против друга. Мы вместе — это то, чего WTA некоторое время не хватало. У нас отличное соперничество. Болельщики в восторге, когда видят нас обеих на корте. Так что, думаю, это здорово. Здорово, что мы так хорошо играем в теннис и, повторюсь, подталкиваем друг друга к развитию. Это очень полезно в карьере каждого — иметь такого соперника.

— Что ты думаешь о команде Арины Соболенко?

— Думаю, она — одна из самых профессиональных в туре. Она заботится обо всём, как и моя. Благодаря таким людям и можно прогрессировать. Без них было бы намного сложнее показывать то, что есть. Команда Арины поддерживает её в любой ситуации, — сказала Швёнтек на YouTube-канале «Всем теннис с Павлом Кислым».