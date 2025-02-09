«Он в мегакондициях». Куницын высоко оценил игру Алькараса в Роттердаме

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын оценил физическую форму четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Я такой физической формы у него с Пекина не видел. Он и на «шести королях» сдулся, и концовка года была невнятная, но здесь по физике он в мегакондициях», — сказал Куницын в эфире BB Tennis.

Напомним, Алькарас вышел в финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме, где сыграет с восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором. В полуфинале испанец обыграл представителя Польши 21-ю ракетку мира Хуберта Хуркача. Поединок завершился со счётом 6:4, 6:7, 6:3.