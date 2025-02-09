Циципас — о деньгах: вы когда-нибудь были так голодны, что это не давало вам спать?

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал философский пост, в котором порассуждал о ценности денег.

«Говорят, что деньги — корень дурных путей. Но вы когда-нибудь были так голодны, что это не давало вам спать?» — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Стефанос Циципас неудачно выступил на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). 7 февраля в четвертьфинале соревнований в Роттердаме он проиграл 92-й ракетке мира итальянскому теннисисту Маттии Беллуччи. Ранее греческий теннисист провально выступил на Открытом чемпионате Австралии — 2025.