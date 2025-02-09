Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас — о деньгах: вы когда-нибудь были так голодны, что это не давало вам спать?

Циципас — о деньгах: вы когда-нибудь были так голодны, что это не давало вам спать?
Комментарии

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал философский пост, в котором порассуждал о ценности денег.

«Говорят, что деньги — корень дурных путей. Но вы когда-нибудь были так голодны, что это не давало вам спать?» — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Стефанос Циципас неудачно выступил на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). 7 февраля в четвертьфинале соревнований в Роттердаме он проиграл 92-й ракетке мира итальянскому теннисисту Маттии Беллуччи. Ранее греческий теннисист провально выступил на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

Материалы по теме
Стефанос Циципас опубликовал философский пост
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android