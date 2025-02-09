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Рафаэль Надаль ответил, какой рукой играет в теннис его двухлетний сын

Рафаэль Надаль ответил, какой рукой играет в теннис его двухлетний сын
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что играл в теннис после завершения карьеры только со своим двухлетним сыном Рафаэлем.

– Вы играете в теннис?
– Я больше не брал в руки ракетку. Когда-нибудь это сделаю, но после того прощания в Малаге (20 ноября) я только немного играл с сыном дома. Я стараюсь организовать себя вне спорта. У меня уже есть много работы, от которой не могу отказаться.

– А ваш сын Рафа, он играет в теннис правой или левой рукой?
– В данный момент никакой. Он делает то, что может: иногда играет в футбол, иногда в гольф, иногда в теннис, играется, он ребёнок, — приводит слова Надаля La Vanguardia.

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