Чесноков: Медведев не соответствует уровню топ-10, с ним происходит что-то странное

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков прокомментировал неудачное начало сезона российского теннисиста Даниила Медведева.

«С Медведевым происходит что-то странное. У него нет уверенности в себе, нет лёгкости. Нужно что-то менять в игре, иначе в скором времени можно потерять место в топ-10. Хотя по уровню игры он на данный момент этому не соответствует. Нужно что-то менять, проводить анализ с тренерским штабом. Сезон только начался, у Медведева есть время набрать форму, посмотрим, получится ли это сделать у него», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В среду, 5 февраля, Даниил Медведев уступил 92-й ракетке мира итальянцу Маттии Беллуччи (3:6, 7:6, 3:6) в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Роттердаме. Ранее он также завершил выступления во втором круге Australian Open — 2025, проиграв 19-летнему американцу Лёнеру Тину.