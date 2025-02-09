Зверев рассказал, что его чемоданы случайно улетели на Мальдивы вместо Буэнос-Айреса

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о нелепой ситуации, с которой столкнулся во время путешествия из Рима (Италия) в Буэнос-Айрес (Аргентина).

«Кто-нибудь может мне объяснить, каким образом это возможно? Я летел из Рима в Буэнос-Айрес, а мои чемоданы вместо того, чтобы лететь со мной, отправились на Мальдивы. Думаю, что им уже нужен отпуск», — написал Зверев на личной странице в социальных сетях.

Напомним, Александр Зверев примет участие на грунтовом турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе, который пройдёт с 10 по 16 февраля.