Потапова — Бронцетти: россиянка проиграла первый сет в финале турнира в Клуж-Напоке

В эти минуты на хардовом турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) проходит финальный матч между 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой и итальянкой Лючией Бронцетти, занимающей 72-ю строчку в рейтинге WTA. Первый сет встречи остался за Бронцетти со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

По личным встречам Потапова доминирует — 4-0. Она выиграла на грунте Лозанны-2022, на харде Линца-2023 и Дубая-2024, а также на траве Бирмингема-2024.

Соревнования в Румынии проходят с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.