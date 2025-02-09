Потапова — Бронцетти: россиянка проиграла первый сет в финале турнира в Клуж-Напоке
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В эти минуты на хардовом турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) проходит финальный матч между 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой и итальянкой Лючией Бронцетти, занимающей 72-ю строчку в рейтинге WTA. Первый сет встречи остался за Бронцетти со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Клуж-Напока. Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 18:05 МСК
32
Анастасия Потапова
А. Потапова
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|
|1
72
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
По личным встречам Потапова доминирует — 4-0. Она выиграла на грунте Лозанны-2022, на харде Линца-2023 и Дубая-2024, а также на траве Бирмингема-2024.
Соревнования в Румынии проходят с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.
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