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Людмила Самсонова вышла во второй круг «тысячника» в Дохе, уверенно обыграв Сун

Людмила Самсонова вышла во второй круг «тысячника» в Дохе, уверенно обыграв Сун
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20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В первом круге она одержала уверенную победу над представительницей Новой Зеландии Лулу Сун (45-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Доха (ж). 1-й круг
09 февраля 2025, воскресенье. 17:55 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Лулу Сун
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Самсонова выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта. На счету Сун четыре эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 11 заработанных.

Во втором круге «тысячника» в Дохе Самсонова сыграет с победительницей матча Аои Ито (Япония) — Елена Остапенко (Латвия).

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