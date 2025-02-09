Людмила Самсонова вышла во второй круг «тысячника» в Дохе, уверенно обыграв Сун
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20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В первом круге она одержала уверенную победу над представительницей Новой Зеландии Лулу Сун (45-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.
Доха (ж). 1-й круг
09 февраля 2025, воскресенье. 17:55 МСК
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|3
Лулу Сун
Л. Сун
Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Самсонова выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта. На счету Сун четыре эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 11 заработанных.
Во втором круге «тысячника» в Дохе Самсонова сыграет с победительницей матча Аои Ито (Япония) — Елена Остапенко (Латвия).
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