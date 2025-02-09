«Семейные узы». Серена Уильямс опубликовала редкое фото с отцом Ричардом

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс поделилась редким фото с отцом Ричардом. Спортсменка опубликовала снимок на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница уильямс в социальных сетях

«Семейные узы», — подписала фото американская теннисистка.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер. Первую дочь Серены зовут Олимпия.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.