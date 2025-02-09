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Потапова — Бронцетти: россиянка с разгромом взяла второй сет в финале Клуж-Напоки

Потапова — Бронцетти: россиянка с разгромом взяла второй сет в финале Клуж-Напоки
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В эти минуты на хардовом турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) проходит финальный матч между 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой и итальянкой Лючией Бронцетти, занимающей 72-ю строчку в рейтинге WTA. Россиянка сравняла счёт в матче, разгромно победив во втором сете — 6:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клуж-Напока. Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 18:05 МСК
Анастасия Потапова
32
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
4 		6 3
6 		1 1
         
Лючия Бронцетти
72
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

По личным встречам Потапова доминирует — 4-0. Она выиграла на грунте Лозанны-2022, на харде Линца-2023 и Дубая-2024, а также на траве Бирмингема-2024.

Соревнования в Румынии проходят с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой турнира в Клуж-Напоке является представительница Чехии Каролина Плишкова. Призовой фонд соревнований — $ 275 094.

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