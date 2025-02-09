Карлос Алькарас стал чемпионом турнира в Роттердаме, обыграв Алекса де Минора

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он обыграл представителя Австралии восьмую ракетку Алекса де Минора. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 54 минуты. В её рамках Карлос два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету де Минора один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Алькарас стал первым испанцем, выигравшим «пятисотник» в Роттердаме. Турнир в Нидерландах проходил с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составил € 2,5 млн.