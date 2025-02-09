Карлос Алькарас стал чемпионом турнира в Роттердаме, обыграв Алекса де Минора
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он обыграл представителя Австралии восьмую ракетку Алекса де Минора. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:2.
Роттердам. Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 17:45 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|2
8
Алекс де Минор
А. де Минор
Встреча продлилась 1 час 54 минуты. В её рамках Карлос два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету де Минора один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Алькарас стал первым испанцем, выигравшим «пятисотник» в Роттердаме. Турнир в Нидерландах проходил с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составил € 2,5 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 февраля 2025
-
19:43
-
19:31
-
19:27
-
19:24
-
18:57
-
18:34
-
18:33
-
17:59
-
17:53
-
17:43
-
17:24
-
17:23
-
17:08
-
17:01
-
16:59
-
16:57
-
16:48
-
16:44
-
16:23
-
16:17
-
16:00
-
15:50
-
15:42
-
15:40
-
14:56
-
14:04
-
14:00
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
11:32
-
11:00
-
10:45
-
10:31
-
10:17