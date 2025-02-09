Алькарас обратился к де Минору после победы в финале турнира в Роттердаме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поблагодарил представителя Австралии восьмую ракетку Алекса де Минора за финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:2 в пользу Алькараса.

«Привет всем. Хочу начать с Алекса. Поздравляю с фантастическим турниром. Успех, которого ты добился, — ваша отличная работа с командой. Поздравляю. Я всегда желаю тебе всего самого наилучшего. Рад видеть на вершине», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Алькарас стал первым испанцем, выигравшим «пятисотник» в Роттердаме. Турнир в Нидерландах проходил с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составил € 2,5 млн.