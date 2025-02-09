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Анастасия Потапова выиграла турнир в Клуж-Напоке, в финале победив Бронцетти

Анастасия Потапова выиграла турнир в Клуж-Напоке, в финале победив Бронцетти
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32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финале соревнований она обыграла итальянку Лючию Бронцетти (72-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

Клуж-Напока. Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 18:05 МСК
Анастасия Потапова
32
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 2
         
Лючия Бронцетти
72
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

Матч продолжался 2 часа 4 минуты. За это время Потапова выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Бронцетти один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Титул в Клуж-Напоке стал третьим в карьере 23-летней Анастасии Потаповой на уровне WTA-тура, первым — в 2025 году.

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