Анастасия Потапова выиграла турнир в Клуж-Напоке, в финале победив Бронцетти

32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финале соревнований она обыграла итальянку Лючию Бронцетти (72-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 4 минуты. За это время Потапова выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Бронцетти один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Титул в Клуж-Напоке стал третьим в карьере 23-летней Анастасии Потаповой на уровне WTA-тура, первым — в 2025 году.