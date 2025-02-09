Анастасия Потапова выиграла турнир в Клуж-Напоке, в финале победив Бронцетти
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32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финале соревнований она обыграла итальянку Лючию Бронцетти (72-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 6:2.
Клуж-Напока. Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 18:05 МСК
32
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
|6
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|1
|2
72
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Матч продолжался 2 часа 4 минуты. За это время Потапова выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Бронцетти один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Титул в Клуж-Напоке стал третьим в карьере 23-летней Анастасии Потаповой на уровне WTA-тура, первым — в 2025 году.
Комментарии
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