Алекс де Минор прокомментировал поражение в финале турнира в Роттердаме

Восьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор высказался о поражении в финале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он уступил третьей ракетке мира Карлосу Алькарасу. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:2 в пользу испанца.

«Прежде всего хорошего воскресенья всем. Карлос, поздравляю, мужик. Ещё раз поздравляю тебя и всю твою команду. Ты невероятный человек. Мы давно знаем друг друга. У нас всегда были весёлые битвы. Мне понравилось сегодня на корте. Спасибо за неделю», — сказал де Минор в интервью на корте.

Алькарас стал первым испанцем, выигравшим «пятисотник» в Роттердаме. Турнир в Нидерландах проходил с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составил € 2,5 млн.