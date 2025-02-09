Мирра Андреева одержала волевую победу над Волынец в первом круге турнира в Дохе

15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). На старте соревнований она победила американку Кэти Волынец (68-й номер рейтинга), попавшую в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Матч продолжался 2 часа 35 минут. За это время Андреева выполнила 11 подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Волынец ни одного эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге «тысячника» в Дохе Мирра Андреева сыграет с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Ребекка Шрамкова (Словакия).