Мирра Андреева одержала волевую победу над Волынец в первом круге турнира в Дохе
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15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). На старте соревнований она победила американку Кэти Волынец (68-й номер рейтинга), попавшую в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:4.
Доха (ж). 1-й круг
09 февраля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Кэти Волынец
К. Волынец
Окончен
1 : 2
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|3
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|6 4
|4
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|7 7
|6
Мирра Андреева
М. Андреева
Матч продолжался 2 часа 35 минут. За это время Андреева выполнила 11 подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Волынец ни одного эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге «тысячника» в Дохе Мирра Андреева сыграет с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Ребекка Шрамкова (Словакия).
Комментарии
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