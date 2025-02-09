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Карлос Алькарас впервые выиграл турнир на крытом харде

Карлос Алькарас впервые выиграл турнир на крытом харде
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас впервые выиграл хардовый турнир в зале. Он стал чемпионом «пятисотника» в Роттердаме (Нидерланды).

Роттердам. Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 17:45 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 2
         
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

В матче за титул Алькарас обыграл представителя Австралии восьмую ракетку Алекса де Минора. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:2. Трофей в Роттердаме стал для испанского теннисиста первым в текущем сезоне и 17-м в карьере.

Отметим, что Алькарас стал первым испанцем, выигравшим «пятисотник» в Роттердаме. Турнир в Нидерландах проходил с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составил € 2,5 млн.

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Комментарии
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