«Больше не хочу с тобой играть». Бронцетти — Потаповой после финала в Клуж-Напоке
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72-я ракетка мира итальянская теннисистка Лючия Бронцетти обратилась к россиянке Анастасии Потаповой после финала на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Победу в титульном поединке одержала Потапова со счётом 4:6, 6:1, 6:2.
Клуж-Напока. Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 18:05 МСК
32
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|1
|2
72
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
«Хочу поздравить Анастасию. Ты играла потрясающе. Каждый раз с тобой крутые битвы, поэтому больше не хочу с тобой играть», — сказала Бронцетти во время своей речи.
Анастасия Потапова обыграла Лючию Бронцетти в пятый раз. Итальянка никогда не побеждала россиянку в матчах WTA-тура.
Титул в Клуж-Напоке стал третьим в карьере 23-летней Анастасии Потаповой на уровне WTA-тура, первым — в 2025 году.
Комментарии
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