«Больше не хочу с тобой играть». Бронцетти — Потаповой после финала в Клуж-Напоке

72-я ракетка мира итальянская теннисистка Лючия Бронцетти обратилась к россиянке Анастасии Потаповой после финала на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Победу в титульном поединке одержала Потапова со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

«Хочу поздравить Анастасию. Ты играла потрясающе. Каждый раз с тобой крутые битвы, поэтому больше не хочу с тобой играть», — сказала Бронцетти во время своей речи.

Анастасия Потапова обыграла Лючию Бронцетти в пятый раз. Итальянка никогда не побеждала россиянку в матчах WTA-тура.

Титул в Клуж-Напоке стал третьим в карьере 23-летней Анастасии Потаповой на уровне WTA-тура, первым — в 2025 году.