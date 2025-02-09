Потапова — о Халеп: для меня она навсегда останется чемпионкой

32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова отреагировала на решение румынки Симоны Халеп завершить карьеру.

«Я всегда равнялась на Симону. Она была одним из моих кумиров. В начале недели я пожелала ей вернуться туда, где она должна быть. Когда я увидела, что она решила завершить карьеру, мне стало очень грустно. Но, знаете, она достигла того, о чём я даже не могу мечтать… пока. Для меня она навсегда останется чемпионкой. Я очень хочу, чтобы она наслаждалась жизнью после тенниса, потому что она этого полностью заслуживает», — сказала Потапова на церемонии награждения.

4 февраля двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Халеп проиграла в первом круге на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке. После разгромного поражения от итальянки Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) румынка заявила, что завершает карьеру.