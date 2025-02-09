Янчук — о триумфе Потаповой: приятно, что наши теннисистки выигрывают титулы
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на победу 32-й ракетки мира российской теннисистки Анастасии Потаповой на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финале соревнований она обыграла итальянку Лючию Бронцетти (72-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 6:2.
Клуж-Напока. Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 18:05 МСК
32
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|2
72
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
«Потапова показала хорошую игру в финале. Она проиграла первый сет, но не сдалась. После этого она вела игру на своих условиях и не оставила никаких шансов сопернице. Приятно, что наши теннисистки выигрывают титулы, но это относительно небольшой турнир», — сказал Янчук в интервью ТАСС.
Титул в Клуж-Напоке стал третьим в карьере 23-летней Анастасии Потаповой на уровне WTA-тура, первым — в 2025 году.
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