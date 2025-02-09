Пуй порвал ахилл во время финала «челленджера», после чего намекнул на завершение карьеры

Бывшая 10-я ракетка мира, 30-летний французский теннисист Люка Пуй получил серьёзную травму во время финального матча на «челленджере» в Лилле (Франция) с соотечественником Артюром Букье. Пуй упал во втором сете при счёте 5:3 40:40 в свою пользу. Первую партию он проиграл (3:6).

«Есть вероятность, что это был последний матч в моей карьере. Играть в теннис на высоком уровне после такого сложно. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вернуться. Во всяком случае, я попытаюсь. Я поговорю с врачами, хирургами», — сказал Пуй на пресс-конференции после матча.

Позднее на своей странице в соцсетях Пуй сообщил, что порвал ахиллово сухожилие.

«В ближайшие дни мне предстоит операция. Я сделаю всё возможное, чтобы вернуться», — написал Пуй.