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«Не скучал». Алькарас — об отсутствии Синнера на турнире в Роттердаме

«Не скучал». Алькарас — об отсутствии Синнера на турнире в Роттердаме
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что не скучал по итальянцу Яннику Синнеру на турнире в Роттердаме (Нидерланды).

— Карлос, вы скучали по Яннику Синнеру здесь?
— Не особо. Он решил сняться в последний момент, я уважаю и понимаю его решение. Для турнира было бы здорово, чтобы был финал между нами, но теперь, когда держу трофей… нет, я не скучал по нему! — сказал Алькарас во время общения с прессой.

Алькарас выиграл трофей на турнире в Роттердаме в 2025-м, Синнер побеждал там в 2024 году. Он принял решение не защищать титул.

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