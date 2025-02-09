«Не скучал». Алькарас — об отсутствии Синнера на турнире в Роттердаме

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что не скучал по итальянцу Яннику Синнеру на турнире в Роттердаме (Нидерланды).

— Карлос, вы скучали по Яннику Синнеру здесь?

— Не особо. Он решил сняться в последний момент, я уважаю и понимаю его решение. Для турнира было бы здорово, чтобы был финал между нами, но теперь, когда держу трофей… нет, я не скучал по нему! — сказал Алькарас во время общения с прессой.

Алькарас выиграл трофей на турнире в Роттердаме в 2025-м, Синнер побеждал там в 2024 году. Он принял решение не защищать титул.