Алькарас: есть игроки, выступающие в помещении лучше меня, но мне удалось их победить

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своём дебютном титуле на крытом корте.

«Этот титул особенный, потому что это мой первый трофей на крытом корте. Я показал, что могу хорошо играть на таком покрытии. Я счастлив, потому что знал, что моего уровня достаточно, чтобы хорошо играть в этих условиях. Есть игроки, выступающие в помещении лучше меня, но мне удалось их победить, что придаёт мне большую уверенность. Мой лучший уровень ещё придёт. Мне необходимо работать над улучшением того, что я уже натренировал», — приводит слова Алькараса Punto de Break.