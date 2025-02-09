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Алькарас: есть игроки, выступающие в помещении лучше меня, но мне удалось их победить

Алькарас: есть игроки, выступающие в помещении лучше меня, но мне удалось их победить
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своём дебютном титуле на крытом корте.

«Этот титул особенный, потому что это мой первый трофей на крытом корте. Я показал, что могу хорошо играть на таком покрытии. Я счастлив, потому что знал, что моего уровня достаточно, чтобы хорошо играть в этих условиях. Есть игроки, выступающие в помещении лучше меня, но мне удалось их победить, что придаёт мне большую уверенность. Мой лучший уровень ещё придёт. Мне необходимо работать над улучшением того, что я уже натренировал», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

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